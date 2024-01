„Złoty chłopak” odcinek 93. Ferit dowiaduje się, co Kazim chce zrobić z Seyran. Pięści pójdą w ruch! [STRESZCZENIE ODCINKA]

93. odcinek serialu „Złoty chłopak” w środę, 10.01.2024:

Streszczenie 93. odcinka „Złoty chłopak”:

Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Chłopak wpada we wściekłość słysząc, że jego żona została obieca kolejnemu mężczyźnie. Seyran ma żal do siostry, że rozmawiała z Feritem za jej plecami. Abidin wraca do pracy w rezydencji. Halis, słysząc co zrobił jego wnuk, każe Latifowi powiadomić ochronę i przygotować się do wyjścia.