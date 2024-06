Zwyciężczyni „Love Island 2” pręży swój potężny biust! Julia Nowakowska urodą powala na kolana! Redakcja Telemagazyn

„Love Island. Wyspa miłości” to program, który polscy widzowie momentalnie pokochali. Do dzisiaj powstało aż 9. edycji popularnego show, a my dzisiaj przypominamy Wam zwyciężczynię „Love Island 2”, Julię Nowakowską, która właśnie zachwyciła na jednej z branżowych imprez. Piękna celebrytka z dumą prężyła swój potężny biust!