„13 posterunek”. Piotr Zelt kiedyś i dziś. Mierzył się z depresją i był bohaterem wielkiego skandalu obyczajowego z Moniką Ordowską Redakcja Telemagazyn

Piotr Zelt to jeden z aktorów, który jest obecny w pamięci wielu widzów nawet wtedy, gdy brak go na dużym czy małym ekranie. Celebrujący 55. urodziny aktor wiele w życiu przeszedł: rozwód, depresja, wielki skandal obyczajowy... Mimo wszystko, nie poddał się i wciąż znajduje powody do uśmiechu. Zobacz, jak zmienił się przez lata kariery Piotr Zelt!