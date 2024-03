Tak się zmieniał Bruce Willis, ikona Hollywood. Niegdyś był bożyszczem kobiet, dziś okrutna choroba odbiera mu słowa i pamięć

Kim jest Bruce Willis

Bruce Willis, a tak po prawdzie - Walter Bruce Willis - to urodzony 19 marca 1955 roku w Idar-Oberstein amerykański aktor, producent filmowy i muzyk. W skrócie: jedna z największych gwiazd kina akcji i współczesnych ikon popkultury, która cieszy się wielką miłością Ameryki, świata i Hollywood. Wystąpił w ponad 100 filmach i serialach, wyprodukował blisko tuzin tytułów i doczekał się swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame oraz zostawił odciski dłoni na Leicester Square w Londynie.

Ale jak to się stało, że syn pracownicy banku oraz żołnierza i pracownika bazy wojskowej, który w Ameryce pojawił się w wieku dwóch lat, został bożyszczem kobiet na całym świecie? Mniej więcej w 1975 roku, gdy Willis zdał na wydział aktorski. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w teatrze. Na ekranie zadebiutował w 1980 roku epizodyczną rolą w dreszczowcu Briana G. Huttona „_Pierwszy śmiertelny grzech_”. Przełom nastąpił nieco później; po zagraniu niewielkich ról w kilku kolejnych produkcjach Willis otrzymał angaż do roli Davida Addisona w serialu „_Na wariackich papierach_”, w którym grał w latach 1985–1989. To była jego przepustka do wielkiej kariery, dając mu rozpoznawalność oraz uznanie środowiska filmowego. Odebrał za to nagrodę Emmy i Złoty Glob dla najlepszego aktora!