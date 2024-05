68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 w Malmö - 1. półfinał. Jak poradziła sobie Luna? Zobacz zdjęcia z występów artystów! [AKTUALIZOWANE]

Eurowizja 2024: co się wydarzyło

Eurowizja 2024: kolejność występów

Transmisja 68. Konkursu Piosenki Eurowizji 2024 wystartowała punkt 21:00 na antenie TVP 1 i TVP Polonia. Powtórkę trwającego ok. 135 minut show stacja udostępni na kanale TVP Rozrywka w dniu 8 maja 2024 o godz. 21:55. Wydarzenie można oglądać także online - przekaz polskiej telewizji będzie dostępny na TVP VOD , w aplikacji TVP GO czy też w usłudze WP Pilot. Transmisję dla widzów Telewizji Polskiej komentuje Artur Orzech.

We wtorek 7 maja zmierzy się ze sobą 15 artystów, a show prowadzi Petra Mede i Malin Åkerman. Głosami widzów z szansą na dalszą rywalizację pożegna się pięć reprezentacji. Poza wspomnianymi reprezentantami na scenie zaprezentują się także przedstawiciele Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, którzy mają zagwarantowane miejsce w finale.

Eurowizja 2024: co się wydarzyło

Następnie na scenę wyszła reprezentacja Ukrainy, Alyona Alyona i Jerry Heil ze swoim utworem „Teresa & Maria”. Kolejna była reprezentująca Polskę Luna, która wykonała utwór „The Tower”. Reprezentacja Chorwacji, Baby Lasagna i jego utwór „Rim Tim Tagi Dim” przejęli scenę po Polce. Reprezentująca Islandię Hera Björk z utworem „Scared of Heights” także porwała tłumy.

Po niej scenę przejęła reprezentacja Niemiec - ISAAK z utworem „Always On The Run”, zaś po nim - Raiven i utwór „Veronika”, które walczyły o nagrodę dla Słowenii. Finlandię reprezentował w tym roku zespół Windows95man i utwór: „No Rules!”. Jedno trzeba przyznać - ich występ przejdzie do historii Eurowizji jako jeden z najbardziej obscenicznych, zgodnie z podejrzeniami ekspertów.