Anna Samusionek ma przepiękną córkę! Mia Samusionek ma 21 lat i olśniewa urodą!

Anna Samusionek jest jedną z najpiękniejszych polskich aktorek

Kim jest Andżelika Zuber aka Mia Samusionek, córka Anny Samusionek?

Maciej Musiał dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Ciężko pracował na to miano i co najważniejsze - nie wybrał celebryckiej ścieżki kariery. W momencie, gdy drzwi do…

Niestety, małżeństwo Anny Samusionek i Krzysztofa Zubera rozpadło się zaledwie po trzech latach, co zrodziło wiele kłopotów. Para długo walczyła o prawo do opieki nad dzieckiem, co śledziła cała Polska. Jak przypomina „Viva.pl”, doszło nawet do sytuacji, w której 11-letnia Andżelika w 2013 roku... trafiła do domu dziecka, a następnie przekazano ją do rodziny zastępczej!