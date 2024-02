„Będziemy mieszkać razem”. Nowy serial TVP pokaże, jak Polacy pomagali Ukraińcom. Oksana Cherkashyna i Mikołaj Roznerski w obsadzie!

O czym jest serial „Będziemy mieszkać razem”?

W momencie wybuchu wojny Polskę ogarnęła niezwykła fala solidarności – kto mógł, starał się pomóc. Twórcy serialu starali się znaleźć odpowiedź na pytanie – czy jeżeli ktoś uciekając przed wojną zapuka do twojego domu, będziesz umiał i chciał go do niego zaprosić?

Komediodramat „Będziemy mieszkać razem” to historia Basi i Tadeusza, polskiego małżeństwa w kryzysie, mieszkających w ogromnym, bogatym domu Magdy Lipińskiej, matki Tadeusza. Magda jest apodyktyczną teściową, która dąży do ideału zarówno w biznesie, jak i w sprawach rodzinnych. Za sprawą Basi i Tadeusza do domu Magdy przybywają uchodźcy, dwie Ukrainki – Anna i mała Waria, co wywraca świat Magdy do góry nogami.