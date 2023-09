„Chłopaki do wzięcia”. Rafix już tak nie wygląda. Przez ostatnie miesiące mocno się zmienił!

Metamorfoza Rafixa z „Chłopaków do wzięcia”

Rafał, który wśród fanów programu lepiej jest znany jako Rafix , jest jedną z gwiazd ostatnich sezonów „Chłopaków do wzięcia” . Uczestnik, który słynie m.in. chwalenia się przed kamerami swoją muskulaturą, przez większość swojej przygody z programem nie był w stanie zaangażować się w dłuższą relację z kobietą. Jakiś czas temu widzowie mieli okazję śledzić jego rozkwitającą znajomość z niejaką Barbarą. Niestety ich relacja zakończała się równie szybko co zaczęła.

Od czasu zerwania zaręczyn z Jolą, Rafix postawił na istotne zmiany w swoim życiu. Zaczął od swojego wyglądu, a konkretnie fryzury. W ostatnich odcinkach z jego udziałem, widzowie mogli zauważyć, że na ogolonej dotąd na zero głowie Rafała, pojawiła się gęsta czupryna! Wygląda na to, że Rafixowi spodobał się jego nowy look, gdyż na jego najnowszych live'ach na TikToku możemy zobaczyć tę samą fryzurę, którą miał on w ostatnich odcinkach „Chłopaków do wzięcia”.