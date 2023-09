„Emanet” odcinek 117. Zuhal krzyżuje plany Seher i Yamana. Wpada w furię na wieść, że zrobiła to z Selimem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 117. w poniedziałek, 25.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher ma nadzieję, że dzięki Yusufowi uda jej się trafić do Yamana. I słusznie, Yaman zamierza wybrać się z Yusufem i Seher do oceanarium, ale Zuhal mówi mu, że ma informacje, które pomogą trafić do Camgöza. Yaman jedzie do firmy, a Seher i Yusuf jadą do oceanarium w towarzystwie Selima. Ani Seher, ani Yusuf nie potrafią jednak ukryć smutku i rozczarowania. Aye umiera z niepokoju. Obawia się, że Hasan ją zostawił albo coś mu się stało. Kiraz stara się ją uspokoić. Kiedy w końcu Kiraz udaje się wrócić do magazynu, w którym zamknęła Hasana, okazuje się, że mężczyzna uciekł. Za to na miejscu spotyka Alego. Kiraz musi mu o wszystkim opowiedzieć. Ali rozpoczyna poszukiwania, razem z Kiraz wyznają prawdę Aye. Yaman wpada we wściekłość na wieść, że Seher i Yusuf wyszli z Selimem. İkbal zachęca Selima do dalszej walki o Seher. Ibrahim z pomocą Kirpiego nadal koresponduje z kandydatką na żonę, opisując siebie jako Alego.