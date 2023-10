„Emanet” odcinek 140. Atak Zuhal przynosi odwrotny skutek. Yaman oświadcza się Seher! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 138. w czwartek, 26.10.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ali i İbrahim przyjeżdżają do restauracji. Upewniając się, że Kiraz go słyszy, Ali oświadcza, że nigdy nie zamierza się wiązać, gdyż jest poślubiony pracy. Kiraz oddycha z ulgą, chociaż w głębi serca jest jej trochę żal. Yaman i Seher planują wspólny wyjazd za granicę. Seher jest przerażona wizją życia w innym kraju, ale z Yamanem jest gotowa to zrobić. Yaman jest pod wrażeniem jej postawy. Bliskość Yamana uszczęśliwia i zawstydza Seher, co zauważa İkbal, która bezskutecznie próbuje dowiedzieć się, co planuje tych dwoje. Na wieść o wspólnych planach Yamana i Seher, Zuhal znów dostaje szału. İbrahim po raz kolejny próbuje przekonać matkę, żeby zrezygnowała z pomysłu znalezienia mu żony. Kiedy nic nie skutkuje, İbrahim oświadcza, że on i Czarna są razem i bardzo się kochają. Wszyscy są zdumieni jego słowami. Yaman wybiera za granicą dom, w którym mają zamieszkać z Seher i Yusufem. İkbal podsłuchuje ich rozmowę. Gdy przedstawia Zuhal sytuację, ta wpada w szał. Po raz kolejny napada na Seher. Tym razem jej krzyki dochodzą do Yamana, który staje w obronie ukochanej i wyrzuca Zuhal z pokoju. Yaman pociesza roztrzęsioną Seher, nie jest w stanie dłużej opierać się uczuciom i oświadcza się jej.