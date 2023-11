„Emanet” odcinek 145. Yaman wręcza Seher pierścionek zaręczynowy. Kradnie jej też całusa! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 144. w czwartek, 2.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Kirpi doradza İbrahimowi jak pogodzić mamę i Czarną. İbrahim mówi matce, że ona ją podziwia i chciałaby być taka sama. Czarna zaś słyszy od niego, że Hayriye jest przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Tym sposobem udaje mu się skłonić je do ponownego spotkania. Gdy na chwilę zostawia kobiety same, jego podstęp wychodzi na jaw. Yaman zabiera Seher do restauracji, podczas której wręcza jej pierścionek zaręczynowy. Oboje są bardzo przejęci, Seher z trudem opanowuje emocje. W restauracji pojawiają się też dziennikarze. Przypadkowym świadkiem tych wydarzeń jest też Selim. Zuhal nie może się pozbierać. Nie zamierza godzić się na to, by Seher odebrała jej Yamana. W nadziei, że dowie się czegoś użytecznego İkbal wciąga Seher i Yamana w rozmowę o organizacji ślubu. Pod wpływem jej słów Yaman postanawia, zgodnie ze zwyczajem, prosić Nadire o rękę Seher. Pod pretekstem przekonania İkbal do prawdziwości ich związku, Yaman całuje Seher w policzek. Dziewczyna jest zdumiona, gdy odkrywa, że w chwili pocałunku nikt na nich nie patrzył.