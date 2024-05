„Emanet” odcinek 271. Policja wszczyna oficjalne dochodzenie w sprawie morderstwa Kevser. Wszyscy są podejrzani! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ziya jest w coraz gorszym stanie. Rzeczywistość miesza mu się z halucynacjami. Jest przekonany, że to on zabił İkbal i Kevser. Także Yaman powoli zaczyna w to wierzyć. Bardzo cierpi, rozdarty pomiędzy bratem a ukochaną. Yaman próbuje rozmawiać z Ziyą o tym, co się stało. Jest zdruzgotany, gdy brat przyznaje się do obu zbrodni. Yamam nie jest w stanie powiedzieć o tym Seher, prawdę poznaje tylko Cenger. Yaman, chcąc chronić brata, coraz bardziej odsuwa się od Seher. Adalet zgadza się na spotkanie z rodzicami Bory. Romantyczny plan İbrahima jest dopięty na ostatni guzik. Policja wszczyna oficjalne dochodzenie w sprawie morderstwa Kevser. Wszyscy są podejrzani.