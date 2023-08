„Emanet” odcinek 92. İkbal perfidnie wykorzystuje miłość Yamana do brata. Begüm chce kupić milczenie Erdala! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 92. w poniedziałek, 19.08.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

„Dziedzictwo” odcinek 92.

**

**

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

İkbal nie może znieść tego, że nie wie, gdzie podziewają się Yaman, Seher i Yusuf. W perfidny sposób doprowadza Ziyę do ataku paniki, dzięki czemu ściąga Yamana do rezydencji i próbuje wyciągnąć od niego informacje. Ali podejrzewa, że to Yaman stoi za aresztowaniem Kiraz, nie ma jednak na to dowodów. Młody komisarz próbuje przesłuchać Erdala, jednak temu udaje się wyprowadzić go z równowagi i do przesłuchania nie dochodzi. Na posterunku pojawia się Kiraz i na dobre rozlicza się z bratem, by zacząć nowe życie bez niego. Yaman chwyta śledzących go ludzi İkbal, jednak po raz kolejny jest przekonany, że to sprawka Aksaka. Seher ma pretensje do Yamana, że próbuje kontrolować jej życie i tworzy konflikty. Yaman prosi Arifa o radę, jak na powrót zjednać sobie Seher. Ali odwiedza Seher, żeby ostrzec ją przed Yamanem. Tymczasem Begüm odwiedza Erdala w więzieniu, zamierzając kupić jego milczenie.