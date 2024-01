„Farma 3” odcinek 16. Amanda bawi się uczestnikami i szuka zemsty! Pozbędzie się Piotra? Redakcja Telemagazyn

16. odcinek programu „Farma 3” za nami. Amanda jest Farmerką Tygodnia, a to oznacza, że będzie szukała krwawej zemsty! Na jej celowniku już znalazł się Piotr i zrobi wszystko, aby się go pozbyć! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 16. odcinku „Farmy”.