„Farma 3” odcinek 2. Margaret zalała się łzami! Nie nadaje się na farmerkę tygodnia?

„Farma 3” odcinek 2 - co się wydarzyło?

Kolejny dzień na Farmie zaczął się od wyzwania. Farmerki miały za zadanie zbudować dwa ogrodzone pastwiska dla wszystkich zwierząt. Wcześniej na dziewczyny czekał jednak codzienny obrządek przy zwierzętach. Marta odkryła w sobie talent do dojenia krowy, zaś nie można było tego samego powiedzieć o Renacie, która ograniczyła się jedynie do przyglądania koleżance i prawienia jej komplementów. Podczas śniadania Margaret zdobyła się na szlachetny gest wobec pozostałych farmerek i podzieliła się z nimi... szarym papierem toaletowym, którym dysponowała do wyłącznego użytku jako farmerka tygodnia. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, że ten akt dobroci może przysporzyć jej sporych kłopotów.

Podczas kontroli porannego obrządku Szymon mocno skrytykował Margaret za to, że ta nie dopilnowała tego, czy młode zwierząt zostały nakarmione, a także nie sprawdziła, na ile farmerki wydoiły pozostałe zwierzęta. Dostało się dziewczynom również za to, że osły były cały czas przywiązane do drzewa. Ogólnie rolnik był jednak zadowolony z obrządku. Po skontrolowaniu Farmy, Szymon zlecił farmerkom dodatkowe zadanie. Miały one za zadanie określić odległość, jaką pokonają w specjalnie przygotowanym kołowrotku. Farmerki zdecydowały, że spróbują pokonać dystans 10 km.