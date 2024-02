„Farma 3” odcinek 22. Amanda na wylocie z programu!? Marcin wcielił w życie plan zemsty!

Kolejny odcinek „Farmy” rozpoczął się od dostarczenia Ilonie i Marcelinie przez Marcina wyników przeprowadzonej wśród farmerów ankiety o tym, kto zdaniem uczestników jest najmniej użyteczny na farmie. Marcin jako farmer tygodnia postanowił nieco zmienić swój image i założył swoją najlepszą koszulę. Zdaniem Amandy odwalił się jak szczur na otwarcie kanału. Ponadto Amanda zaczęła coraz mniej przychylnie patrzeć na samego Marcina i w rozmowie z sojuszniczkami stwierdziła, że choć początkowo nie miała takiego zamiaru, to teraz nie zawaha się go nominować przy pierwszej lepszej okazji.

Pod koniec dnia prowadzące poprosiły Marcina o opublikowanie wyników ankiety, jaką przeprowadził poprzedniego dnia wśród farmerów. Zdaniem Marcina to Annie i Amanda są najmniej przydatne na gospodarstwie. Czy faktycznie, zdaniem farmerów to Amanda była do tej pory najmniej pracowita na farmie? To wie już tylko Marcin, który od dawna chciał się na niej zemścić za pozbycie się Darii z programu. Choć prowadzące nie powiedziały tego wprost, obie dziewczyny najprawdopodobniej zmierzą się ze sobą w pojedynku.