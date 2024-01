„Farma 3” odcinek 7. Szymon nie wierzył własnym oczom! Farmerki wolą się malować niż opiekować zwierzętami!

W 7. odcinku 3. edycji programu „Farma” działo się! Podzieleni na grupy farmerzy zabrali się za wykonywanie zleconych przez Szymona zadań, które dla niektórych okazały się wręcz niewykonalne. Sprawdźcie, co się wydarzyło w najnowszym odcinku „Farmy”!

„Farma 3” odcinek 7 - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „FARMY” Magda dostała list o Szymona, w którym nakazano jej, aby wraz z Szymonem podzielili farmerów na trzy grupy. Gdy na farmie pojawił się Szymon, farmerka tygodnia przedstawiła mu skład drużyn, które od tej pory będą ze sobą rywalizować w wykonywaniu zadań. Pierwsza grupa to Seweryn, Amanda, Renata i Tobiasz. Druga to Tomek, Magda, Daria i Marcin. Ostatnia to Margaret, Piotr, Marta i Andżelika. W międzyczasie Szymon postanowił skontrolować zbudowane przez farmerów pastwiska. Choć nie były idealne, rolnik w końcu zaliczył farmerom to zadanie. Magda z ekscytacji chciała uściskać Szymona. Ten jednak spojrzał na nią z politowaniem i mocno zrugał za to, że z rana nie dopilnowała porannego obrządku zwierząt, kiedy to farmerki zamiast się nimi zająć, skupiły się na robieniu sobie makijażu.

Szymon przedstawił Magdzie zadanie tygodnia. Podzielone przez Magdę grupy będą musiały wykonać kolejno: pracę na roli pod okiem Szymona, zbudować szklarnię oraz stworzyć kurnik dla przynajmniej 10 kur. Odpowiednio wykonana praca miała być każdego dnia nagradzana przez Szymona. Farmerzy mają dwa dni, aby je wykonać.

Pierwsza drużyna, odpowiedzialna za pracę na roli już na starcie miała duże problemy przez nie do końca naprawiony traktor. Tomasz jednak go nie do końca naprawił, więc nie obeszło się bez pomocy Szymona. Podczas sianokosów, jedna osoba miała jeździć ciągnikiem i kosić trawę, a następnie wszyscy mieli ją rozrzucić tak, by wyschła i zrobiło się z niej siano. Farmerom poszło całkiem nieźle, Seweryn świetnie się spisał jako kierowca ciągnika. Tobiasz pozazdrościł mu umiejętności więc też chciał się sprawdzić w tej roli, jednak nie najlepiej mu to szło. Tylko dokładał reszcie grupy dodatkowej pracy i trzeba było poprawiać koszenie jego rejonu.

Grupa druga, która była odpowiedzialna za kurnik miała mocno pod górkę. Wszystko przez Marcina i Tomka, którzy się cały czas się przegadywali. Każdy z nich miał swoją wizję kurnika i chciał go zrobić po swojemu, przez co praca praktycznie stała w miejscu. Drużyna trzecia, której przypadła do budowy szklarnia, od razu wzięła się do pracy. Zdecydowanie większą część roboty wykonał Piotr, któremu asystowali Marta i Angelika. Margaret stwierdziła, że lepiej będzie, jak zamiast pomagać przy szklarni pójdzie do kuchni i zajmie się smażeniem placków. W międzyczasie trzeciej drużynie zabrakło materiałów do budowy szklarni więc... ściągnęli okna z własnego domu. Na koniec dnia Szymon przyszedł ocenić postępy w pracy farmerów i wypłacić tzw. farmówki. 300 farmówek otrzymała grupa odpowiedzialna za szklarnię, 200 ta za sianokosy, gdyż Szymon odjął im swoją robociznę za pomoc przy traktorze. Najmniej, bo tylko 100 otrzymała grupa od kurnika, gdyż mało co zbudowali, a to co zdążyło już powstać, nie przypominało w sumie niczego.

