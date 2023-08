Imieniny Kajetana (7.08). Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Kajetana

Kajetan jest ambitny, inteligentny i pracowity. Nie jest jednak typem przebojowym, lecz flegmatycznym. Do celu dąży bardzo powoli. Wnioski wyciąga z doświadczeń. Często wpada w kłopoty, bo dąży za sugestiami innych ludzi. Najlepiej, jeśli powierza mu się zadania mało konfliktowe i skupiające się na samodoskonaleniu. Kajetan w życiu prywatnym jest równie powolny. Uważa, że na wszystko ma czas. Poważne decyzje również przekłada w czasie. Chce mieć rodzinę, ale nie śpieszy się do jej założenia. Jego partnerka musi być cierpliwa i wyrozumiała.

Baylis & Harding, The Fuzzy Duck Men's, Żel do myc...

Życzenia na imieniny Kajetana

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Kajetanowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.