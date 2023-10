Imieniny Wacławy 13.10. Jakie życzenia złożyć Wacławie?

Wacława jest osobą przebojową i spostrzegawczą. Lubi obserwować otoczenie oraz świat wokół siebie. Potrafi wysnuć odpowiednie wnioski i ufa swojej intuicji. Cechuje ją ambitność i energiczność. Jest towarzyska i lubi przebywać wśród swoich znajomych. Zawsze można na nią liczyć i powierzyć jej wiele tajemnic. W pracy jest sumienna i dokłada. Jest chętna do nowych wyzwań i często ma ciekawe pomysły. Świetnie sprawdzi się do pracy w zespole.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...