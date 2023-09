Imieniny Zofii 30.09. Jakie życzenia złożyć Zofii?

Zofia jest kobietą, która cechuje się zaradnością, rozsądkiem i pracowitością. Bardzo elokwentna i energiczna oraz pozytywnie nastawiona do życia. Zwykle w grupie uznawana jest za przywódcę. Chętnie niesie pomoc, ale nie lubi się wtrącać w cudze sprawy. Przez mężczyzn uznawana jest za kobietę bardzo pociągającą i tajemniczą. To prawdziwa łamaczka męskich serc. Sama łatwo się zakochuje i całkowicie poświęca związkowi. Wtedy zdarza jej się narzucać partnerowi. Jednak jej oddanie i miłość są zwykle doceniane przez wybranka. Kariera zawodowa nie sprawia jej żadnych kłopotów. Jest bardzo pracowita i zaradna. Bez problemu rozwiązuje pojawiające się problemy. Najbardziej lubi pracować z ludźmi. Świetnie sprawdzi się jako lekarz, pedagog oraz handlowiec.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!