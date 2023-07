Jerzy Janeczek „próbował się ratować”. Nagła śmierć Witii w „Samych swoich” wstrząsnęła Polską. Tragedii można było uniknąć

Jerzy Janeczek igrał z losem

Jerzy Janeczek zmarł niespodziewanie 11 lipca 2021 roku. W domu gwiazdora filmu „Sami swoi” wydarzyła się tragedia. Aktor, który miał alergię na jad pszczoły, miał przypadkiem nadepnąć na owada.

Jerzy był uczulony. Już dwa razy trafiał do szpitala po użądleniach. Za pierwszym razem pszczoła użądliła go w ucho, za drugim w wargę. Tym razem stanął na pszczole, a ta wbiła mu się w stopę. Próbował się ratować. Miał przy sobie adrenalinę, którą sobie natychmiast podał, ale zastrzyk pomógł tylko na chwilę – powiedział znajomy aktora w rozmowie z Super Expressem.

Jak dowiedział się Super Express, żona aktora wielokrotnie go ostrzegała i prosiła, aby pozbył się pszczół, które uwielbiał doglądać w swoim ogrodzie. -W dniu, w którym zmarł, prosiła go, by założył strój ochronny, ale niestety nie posłuchał i doszło do tragedii. - ujawnił informator serwisu.