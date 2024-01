Katarzyna Skowrońska była najpiękniejszą polską siatkarką. Jako 40-latka wciąż zachwyca urodą!

Katarzyna Skowrońska była jedną z najpiękniejszych polskich siatkarek

Siatkarka w trakcie swojej kariery zachwycała kibiców naszej reprezentacji nie tylko swoją grą, ale także nieprzeciętną urodą. Do Katarzyny Skowrońskiej przez lata wzdychała większość z męskiej części kibiców, którzy jednogłośnie okrzyknęli ją najpiękniejszą z polskich siatkarek w dziejach. Ich zdanie podzielali również wydawcy „Playboya”, którzy latami namawiali piękną siatkarkę na rozbieraną sesję. Ta jednak konsekwentnie odmawiała.

Katarzyna Skowrońska to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej siatkówki kobiecej. Wieloletnia reprezentantka Polski, która zaliczyła blisko 300 występów z orzełkiem na piersi, należała do drużyny tzw. „złotek”, czyli legendarnego składu naszej reprezentacji, któremu udało się w 2003 roku wywalczyć pierwsze złoto Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet, aby 2 lata później dokonać historycznego wyczynu i je obronić.

Nigdy nie zgodziłam się rozebrać, choć uważam, że ciało i nagość to nic złego. Nie chciałam po prostu tego robić w takim magazynie. Co innego kobieca, subtelna sesja w innym piśmie. Każdy ma wybór - wyznała swego czasu Katarzyna Skowrońska, cytowana przez serwis sport.se.pl .

Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska

Od zakończenia reprezentacyjnej kariery Katarzyny Skowrońskiej minęło już ponad 7 lat. Ostatni mecz dla naszej reprezentacji zagrała w 2016 roku, zaś oficjalnie swoją zawodową karierę zakończyła 3 lata później, w 2019 roku, mając 36 lat.

Choć jej reprezentacyjna kariera trwała 13 lat, to większość kibiców myśląc o Katarzynie Skowrońskiej, z pewnością ma w głowie obraz dwudziestokilkuletniej atakującej, która była wówczas jednym z filarów słynnej drużyny „złotek”. I choć od tamtych wydarzeń minęło już niemal 20 lat, to patrząc na to jak dziś wygląda, nie sposób nie odnieść wrażenia, że dla niej czas stanął w miejscu. Katarzyna Skowrońska, która niebawem będzie świętować swoje 41. urodziny, nadal przyciąga masę męskich spojrzeń!