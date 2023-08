„Klan”. Ta willa przetrwała uderzenie meteorytu i zdrady Jerzego! Zniszczą ją zabójcze grzyby? „Ja bym już o ten dom nie walczył”

Sadyba zmierzy się z plagą... grzybów!

Willa na Sadybie, to jedna z najsłynniejszych posiadłości w Polsce! Dom, który należał do Marii i Władysława Lubiczów, po ich śmierci stał się ostoją dla Elżbiety (Barbara Bursztynowicz) i Jerzego (Andrzej Grabarczyk). Niestety ostatnio wszystko wskazuje na to, że scenarzyści z uporem maniaka starają się zniszczyć tę legendarną willę! Najpierw domem wstrząsnęło uderzenie meteorytu, który zniszczył dach, a teraz nawiedzi go plaga... śmiertelnie groźnych grzybów! Jak podaje portal światseriali posiadłość zmierzy się z gnilicą mózgowatą i stroczkiem!