Los go nie oszczędzał! Rafał Olbrychski stracił syna i usłyszał wyrok. Jak dzisiaj wygląda syn Daniela Olbrychskiego?

Rafał Olbrychski zapowiadał się na świetnego aktora

Lata 90. XX wieku to był specyficzny okres dla polskiego kina, które właściwie rodziło się na nowo i czuło swojej tożsamości. Poniekąd odcinało się od tego, co powstało w czasach Polski Ludowej i z nieukrywaną zazdrością patrzyło na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy do głosu doszło pokolenie nowych polskich twórców, którzy nie tylko zamerykanizowali polskie kino, ale też zmierzyli się z komercyjnym podejściem do kina. Jednym z tych autorów był Władysław Pasikowski, który do jednej z istotnych ról w swoim filmie pt. „Słodko-gorzki” zaprosił Rafała Olbrychskiego. To było odkrycie, bowiem młody Olbrychski, jako ekranowy Marlon, sprawdził się doskonale, a jego teksty czy piosenki, jakie miał okazję zaśpiewał na planie, są cytowane do dzisiaj.