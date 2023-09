„M jak miłość” odcinek 1741. Maja i Szymek buntują się przeciwko Izie! „Jestem wściekły! Na niego i na mamę!” [STRESZCZENIE ODCINKA]

- One są mądrzejsze i silniejsze, niż nam się wydaje. Tylko pamiętaj… będą cię obserwować. I naśladować twoje reakcje… - Chcesz powiedzieć, że jeśli pokażę im, że rozstanie z ich matką to najnormalniejsza rzecz na świecie… to tak właśnie będzie? Wysoko stawiasz mi poprzeczkę…

„M jak miłość” to serial, który oglądamy z zapartym tchem już prawie ćwierć wieku! Na przestrzeni lat wiele par powiedziało sobie „tak”. Zebraliśmy dla was najpiękniejsze śluby z produkcji, które do…

- Już tłumaczę! Alka, moja kumpela, ma dziś wieczór panieński. Dałam jej namiary na to bistro, udało się załatwić zniżkę... ale zrobiła się afera. Jej były - nie wiem, jak i skąd – dowiedział się, że mamy tu imprę… Alka strasznie się go boi. Jest stuknięty, a jak tu przyjedzie i namiesza…

- Wyjaśnijmy coś sobie: to jest wieczór panieński, a pan nie był zaproszony!

- A ten, to kto? Narzeczony?

- Pani Ala wynajęła mnie do ochrony tej imprezy... I albo wyjdzie pan stąd sam, albo zostanie wyproszony.

- Zjeżdżaj…

- Jak chcesz!

- Puszczaj, sukinsynu! Ty… Co jest?! Wal się!…

Później Chodakowski za to na nowo sięgnie po alkohol… i w końcu opowie Kamie o swoich problemach.

- Po prostu… nic z tego nie rozumiem! Masz super życie, kochaną kobietę, cudowne dzieciaki… I nagle to wszystko bierze w łeb. Ot tak, po prostu… Bo… Bo miałeś pecha, bo… właśnie, cholera, nie wiem... Dlaczego?!

Po kilku drinkach oboje trafią razem na parkiet, gdzie Marcin zmieni się w prawdziwą "bestię"!

- To ma być taniec erotyczny? Poczekaj… Pokażę ci, jak to się robi!