Marek Siudym o swoich rolach i warsztacie aktorskim. „Gra jest procesem intelektualnym, nie emocjonalnym”

W zasadzie z każdym z nich poszedłbym na piwo, bo nawet takie dosyć niepozytywne postacie, jak Edward czy Henryk, nie są do końca jednoznaczne. Prawda jest taka, że starałem się o to zadbać, żeby to nie byli ludzie jednowymiarowi. I mam nadzieję, że nie są. Choć to już pytanie do widzów.

Tak. Reszta w moich rękach, w moim warsztacie (uśmiech - przyp. red.). Nawet w momencie, kiedy jeszcze nie wiem, co będzie napisane i w jaką stronę, za kim, za czym podąży mój bohater, też staram się dawać takie sygnały scenarzystom, żeby zostawili mojemu bohaterowi uchyloną furtkę, bo przecież człowiek to tygiel emocji. Raz pyrka, a raz wrze.

Z taką myślą wychodził Pan ze szkoły, czy jednak było w tym więcej misji, ambicji?

Misji nigdy nie miałem.

Czyli chciał Pan po prostu bawić, rozśmieszać ludzi?

Nie, nie chciałem bawić i rozśmieszać. Chciałem się bawić. Bawić się w tym, co robię. To znaczy wszystko to robić dobrze. Tadeusz Łomnicki, fundamentalnym, jednym zdaniem ustawił mi stosunek do tego zawodu. I bardzo pięknie, na pierwszych zajęciach powiedział: "Pamiętajcie, prawdziwymi łzami mają płakać ci, którzy zapłacili za bilety". Sztuka to jest umowa. To jest manipulacja. Ludzie płacą za to, żebyśmy ich śmieszyli, bawili, wzruszali i tak dalej. I my mamy to zapewnić. Nie możemy się sami w tym zanurzyć i doprowadzać do takiego czy innego stanu. My musimy ten stan wywołać u ludzi. Dlatego uważam, że aktorstwo jest procesem, że gra jest procesem intelektualnym, a nie emocjonalnym. Emocjonalnym ma być ten po drugiej stronie rampy.