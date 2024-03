Mery Spolsky uwielbia eksponować swoje wdzięki! W TVN prowadzi program „Czas na Show. Drag Me Out”

Kim jest Mery Spolsky?

Mery Spolsky naprawdę nazywa się Maria Ewa Żak i urodziła się 14 listopada 1993 roku w Warszawie. Jest córką basisty, Arkadiusza Żaka. Mery Spolsky ukończyła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec. Do tego uczęszczała do Ogniska Teatralnego u Machulskich. Następnie studiowała filologię angielską i amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenariopisarstwo w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Kariera Mery Spolsky

Mery Spolsky twarzą programu „Czas na Show. Drag Me Out”

Obecnie Mery Spolsky śmiało można nazwać gwiazdą TVN, ponieważ piękna piosenkarka została prowadzącą program „Czas na Show. Drag Me Out” . To audycja, jakiej w Polsce jeszcze nie było.

Po raz pierwszy na jednej scenie spotkają się profesjonalne Drag Queens, które zabiorą do swojego świata sześciu znanych mężczyzn, a także widzów przed ekranami. Program otworzy występ Alexis St. Pete – performerki Drag, która na co dzień mieszka w Londynie. W premierowym odcinku prowadząca program Mery Spolsky poznaje trzech z szóstki uczestników – aktora Michała Mikołajczaka, mistrza w kulturystyce Marcina Łopuckiego oraz influencera Kamila Szymczaka. Wkrótce dołączają do nich trzy Drag Queens – Shady Lady, Twoja Stara i Gąsiu. One jeszcze nie wiedzą, który z trzech panów trafi pod ich cekinowe skrzydła. Zegar tyka. Drag Mentorki mają bowiem tylko kilkanaście godzin, żeby wydobyć ze swoich znanych podopiecznych królową sceny, a następnie stanąć obok nich w „lip sync battle”. Który duet okaże się najlepszy? O tym zadecyduje niezawodne jury – Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak.