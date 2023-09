Mikołaj Roznerski wspomina lata na planie „M jak miłość”. Skomentowała Agnieszka Sienkiewicz! Byli najpiękniejszą parą?

Serial "Przyjaciółki" to jest jedna z najpiękniejszych przygód w moim życiu zawodowym. Cudowne dziewczyny, z którymi grałam, ale też ekipa. To, że aktorki, aktorzy to jedno, ale za tym stoi też kilkadziesiąt osób, które są z tobą każdego dnia, które cię czeszą, malują, wycierają nos jak płaczesz, bo coś wydarzyło się u ciebie w życiu i podkładają poduszkę pod głowę. Ta ekipa, która tam jest, to jest naprawdę ogromna siła