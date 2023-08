„Miodowe lata”. Sybilla Rostek jako Ruda wzbudzała zazdrość u Aliny i Danki. Dzisiaj absolutnie zachwyca! Zobaczcie jak się zmieniła

Sybilla Rostek bohaterką "Miodowych lat"

Motorniczy Karol Krawczyk i kanalarz Tadeusz Norek, a także ich żony- Alina i Danka to główni bohaterowie serialu "Miodowe lata". Emitowana w latach 1998-2003 produkcja cieszyła się milionową oglądalnością. Poza wymienionymi głównymi postaciami, w serialu pojawiło się także wielu bohaterów pobocznych. Jedną z nich - Mariolę Majdan zwaną też "Rudą"- zagrała aktorka Sybilla Rostek.

Trzeba przyznać, że sąsiadka napsuła krwi Dance i Alinie. Pracująca w klubie nocnym rudowłosa piękność chętnie prosiła Karola i Tadzia o drobne przysługi, co doprowadzało do szału ich żony. Zauroczeni urodą Rudej mężczyźni nie potrafili jej odmówić, przez co niejednokrotnie mieli do czynienia z Aliną i Danusią.