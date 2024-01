Młodsza córka Hanny Lis wyrosła na prawdziwą piękność! 23-letnia Anna Kozińska robi karierę w modelingu! Podobna do mamy?

Przez lata, mimo ogromnego medialnego zainteresowania, Hanna Lis starała się zapewnić prywatność swoim pociechom. Dziś zarówno Anna jak i Julia mieszkają za granicą, jednak starają się możliwie jak najczęściej odwiedzać swoją mamę.

One bardzo często przyjeżdżają do Polski, ja też do nich jeżdżę, poza tym jesteśmy codziennie na łączach, na szczęście dzisiaj mamy takie narzędzia komunikacji, że widujemy się czy słyszymy codziennie. (...) Jestem bardzo szczęśliwa, że moje dziewczyny wchodzą w świat z przytupem, co nie wynika z tego, że są uprzywilejowane, bo nie są w żaden sposób. Gdyby były w Polsce, to może mogłyby się gdzieś powołać na mamusię, czego nie znoszą - wspominała Hanna Lis swego czasu w rozmowie z Plejadą.