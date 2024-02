Monika Ordowska przed laty zdradziła znanego aktora. Dzisiaj jest kobietą milionera!

Kim jest Monika Ordowska?

Związek Moniki Ordowskiej i Piotra Zelta

Zdrada Moniki Ordowskiej

Piotr Zelt w 2012 roku poinformował, że wkrótce zostanie ojcem. Wówczas w ciąży była jego partnerka, Monika Ordowska. W 2013 roku urodziła się mała Amelka, od której aktor nie mógł się wprost oderwać. Nie spodziewał się wówczas, że nie jest ojcem dziewczynki, którą uważał za swoją córkę! Prawda wyszła na jaw przez przypadek; Zelt razem ze swoją partnerką i dzieckiem miał niegroźny wypadek i wówczas dowiedział się, że lekarze wykluczają jego ojcostwo! Nie mógł w to uwierzyć, więc w tajemnicy wykonał test DNA po którym miał już pewność - nie jest ojcem Amelki. Dopiero wtedy Monika Ordowska przyznała się do zdrady i romansu z modelem Rafałem Sieradzkim. Jak donosi Pudelek.pl, aktor przypłacił to wszystko zdrowiem psychicznym, musiał udać się na terapię.

Co Monika Ordowska robi dzisiaj?

Później Monika Ordowska zniknęła z show-biznesu, aby powrócić do niego po latach z jeszcze mocniejszym uderzeniem. Wówczas okazało się, że Monika Ordowska z córką wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie ułożyła sobie życie na nowo i związała się z amerykańskim milionerem, Kevinem Rudeenem, którego poślubiła w 2019 roku. Obserwując media społecznościowe Moniki Ordowskiej, która dzisiaj nazywa się Monika Rudeen, można odnieść wrażenie, że wiodą wręcz bajeczne życie w USA. Do tego Monika dba o to, aby Amelia w przyszłości zajęła się modelingiem i już teraz lansuje dziewczynkę w mediach społecznościowych.