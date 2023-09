„Na dobre i na złe” odcinek 890. Gloria kłóci się z Begerem i odpycha od siebie Tadka! „Odpuść. Nie zamierzam tracić czasu na związki”

Nowy tydzień i nowe emocje! Przed nami 890 odcinek „Na dobre i na złe”, a w nim...

- Przecież musi pan coś zrobić... Pana obowiązkiem jest go ratować! - Nie będę się nad nim znęcał! - I co? Będzie pan patrzył, jak umiera? - Rozumiem, że chcesz zostać świętą, ale daj sobie na wstrzymanie, dobrze? - Nic pana nie obchodzi! Tam dzieci umierają, a pan żyje sobie tutaj wygodnie i obmacuje pielęgniarki! - A ty się puszczasz! - Łajdak z pana! - Wynocha, gówniaro! Wypad, mówię!

Tymczasem Tadek (Marcin Urbanke) spróbuje się do ukochanej na nowo zbliżyć – czując, że ich historia wcale nie dobiegła końca. Gloria od razu jednak chłopaka odepchnie... Skupiona tylko na tym, by pomóc Mojżeszowi.

- Możemy później się spotkać? Pogadać?… - Tadek... odpuść. Nie zamierzam tracić czasu na związki. Dlatego ty nie trać go na mnie. Poszukaj sobie dziewczyny, z którą się ożenisz, będziesz miał dzieci... Ja… mam teraz co innego do roboty!

Z kolei Bart (Piotr Głowacki) zacznie wtrącać się do leczenia młodej pacjentki z guzem mózgu i pokłóci się z Markiewiczem (Marcin Troński), przez co obaj trafią w końcu na dywanik do Agaty (Emilia Komarnicka – Klynstra).

- Mam podejrzenie, że profesor Bart chce udowodnić, że może już wrócić do pracy!

- Nic nie stoi na przeszkodzie! Jestem sprawny poznawczo, logiczny…

- Ale nadal nie kontroluje pan swojego temperamentu! A pana uzależnienie od szpitala jest... przynajmniej niepokojące!

- Szpitalowi bardzo ciebie brakuje. Mnie też, ale… to nie znaczy, że możesz już wrócić do pracy…

- Jestem w świetnej formie! Mój mózg działa jak przed udarem!

- Jesteś na sto procent pewny, że możesz wrócić do stołu? Możesz pracować jako nauczyciel, głos doradczy... I przyjmować w przychodni… Ale za wcześnie na powrót do stołu operacyjnego. I dobrze o tym wiesz!