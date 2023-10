„Na dobre i na złe” odcinek 893. Mario poświęca wszystko by ratować siostrę. To, czego się dowie załamie go! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co się wydarzy w 893. odcinku „Na dobre i na złe”?

Załamany, Mario wróci w końcu do szpitala – do Blanki (Pola Gonciarz). Gloria uświadomi jednak przyjaciółce, że ukrywając kochanka może sama wpaść w kłopoty.

- Blanka, musisz zadzwonić na policję. Jak ktoś się dowie, że mu pomagasz… Uważaj, żeby znowu cię w coś nie wplątał.

- Znam Mario. Wiem, że to dobry człowiek…

- To zwykły przestępca. Zapomniałaś, co spotkało Malwinę?

- Mario nie miał z tym nic wspólnego!

- Miał cię zabić…

- Ale nie zabił.

- Bo się zorientował, że chodzi o ciebie. Gdybym to ja była wtedy w domu, to co by zrobił?… To nie jest dobry człowiek... Pociągnie cię ze sobą na dno!

Sam Mariusz postanowi za to w końcu szczerze z Blanką porozmawiać – i odda się w ręce policji.