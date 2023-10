„Na sygnale” odcinki 479-481. Operacja Piotra, Britney i Nowy jako para, oraz powrót Klisa! Co jeszcze w nowych odcinkach? [CO SIĘ WYDARZY?]

Co się wydarzy w nowym tygodniu serialu „Na sygnale”?

- „Nie mam żalu, że nie chciałaś do mnie przyjechać... Dzwoniłem, bo… niedługo skończę terapię i wracam do pracy. Moja terapeutka uważa, że nie powinienem uciekać. I chyba ma rację. Problemy trzeba rozwiązywać. Dlatego... znowu będziemy pracowali razem. Do zobaczenia w bazie...”

Z kolei Alek (Adam Turczyk) uprzedzi Britney (Paulina Zwierz), że po załamaniu doszedł już do siebie, wyjdzie wkrótce ze szpitala i... planuje wrócić do Leśnej Góry.

- Masz jakiś problem?!

- Tak, bo pana syn… Chodzi o to… On ciągle zaczepia mojego! Ja rozumiem, że chłopcy w tym wieku… Ale ja nie mogę na to pozwolić, to nie jest normalne…

- Mój syn nie jest normalny?!

|- Nie, nie!… Agresja…

- Jaka agresja, złamasie?! Jaka agresja?!

Tego samego dnia na dyżurze lekarz nawiąże jednak także „obiecującą” znajomość… Zespół Artura odpowie na wezwanie do staruszki, która będzie miała poważny problem: zwichniętą protezę biodra. A gdy doktor Góra postawi seniorkę na nogi, jej wnuk – gangster „Serdel” (w tej roli Przemysław Saleta) - zapowie, że wkrótce mu się „odwdzięczy”…

- Wiszę ci za babcię... A Serdel zawsze spłaca swoje długi. Będziemy w kontakcie!

W odcinku numer 481 w bazie ratowników nie zabraknie za to emocji! Przede wszystkim Klis odwiedzi Martynę – wyznając, że przeszedł duchową przemianę i prosząc, by na nowo przyjęła go do pracy.