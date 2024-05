„Nasz nowy dom 22” odcinek 20. Brud, smród i ubóstwo. Żona piła na umór, więc ją zostawił i uciekł z dziećmi!

Przeprowadzka do dziadka

„Nasz nowy dom 22” odcinek 20 - co się wydarzyło?

Ucieczka od pijącej żony

Przeprowadzka do dziadka

Zamieszkali na wsi, w domu dziadka Grzegorza, ojca pana Marcina. Samodzielny ojciec stanął przed wieloma wyzwaniami – dzieci z trudem przyzwyczajały się do nowego otoczenia, tęskniły za dawnymi kolegami. Ogrom problemów sprawia też stary dom, kompletnie nieprzystosowany do przyjęcia rodziny z gromadką energicznych dzieciaków. Przeciekający dach to tylko jeden z problemów.