Olga Bończyk do dziś nosi po nim nazwisko. Co się stało z pierwszym mężem aktorki?

Smutna historia miłości Olgi i Jacka Bończyków

Olga Bończyk to osoba, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Słynna aktorka już od wielu lat wzbudza olbrzymie zainteresowanie mediów, które śledzą nie tylko jej zawodową karierę, ale i życie prywatne, w którym jak się okazuje, całkiem sporo się działo. Zwłaszcza pierwsze małżeństwo aktorki do dziś wzbudza sporo emocji. Choć początkowo wyglądało ono jak z bajki, to finalnie miało ono swój smutny koniec.

Pierwszym mężem aktorki był Jacek Bończyk. Artystka poznała ukochanego jeszcze na studiach. Mimo, iż Jacek Bończyk studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a Olga Bończyk na Akademii Muzycznej, to nie raz wpadali oni na siebie we Wrocławiu. On chętnie przychodził do miejsc, gdzie ona występowała. Z czasem młody aktor i wokalistka wpadli sobie w oko i nie trzeba było długo czekać, aby poczuli do siebie coś więcej. Na ślubnym kobiercu stanęli 1 kwietnia 1994 roku.