Pamiętacie, jak wyglądał Filip Chajzer na początku kariery w TVN? Przez 12 lat przeszedł kolosalną metamorfozę!

Przez 12 lat Filip Chajzer przeszedł kolosalną metamorfozę

Filip Chajzer to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Dziennikarz, który nie raz swoim zachowaniem wzbudzał kontrowersje, przez 12 lat był jedną z najpopularniejszych osobowości medialnych TVN. Szersza opinia publiczna mogła poznać syna Zygmunta Chajzera w 2011 roku, kiedy to jako reporter „Dzień Dobry TVN” zasłynął z przeprowadzanych przez siebie sond ulicznych. W kolejnych latach Filip Chajzer stał się jedną z wiodących postaci śniadaniówki. Prowadził wakacyjne wydania programu, aż w 2019 roku na stałe dołączył do grona prowadzących. W między czasie dziennikarz pojawiał się również w innych programach stacji. Można go było zobaczyć m.in. w show „Mali giganci” czy „Ameryka Express”, gdzie wystąpił wspólnie z ojcem Zygmuntem.