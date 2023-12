Podsumowanie Roku na TikToku. Zobacz zdjęcia! Kariera Blanki nie zwalnia ani na moment! Reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 dała show

W warszawskim klubie Niebo odbyło się Podsumowanie Roku na TikToku z finałem konkursu kulinarnego Wielka Feta na TikToku. Poza plejadą cyfrowych twórców, pojawiła się także słynna Bejba, czyli Blanka Stajkow. Reprezentantka Polski na Eurowizję 2023 dała niezłe show! Zobacz zdjęcia!

Cóż to był za wieczór! 9 grudnia w warszawskim klubie Niebo odbyło się Podsumowanie Roku na TikToku z finałem konkursu kulinarnego Wielka Feta na TikToku. Na scenie pojawili się prowadzący Michał Dziedzic i Piotr Żaczko, szef komunikacji TikToka w Europie Centralnej. - Dla TikToka najważniejsi są twórcy i Wielka Feta, największy, bezprecedensowy konkurs kulinarny. 160 milionów odtworzeń treści, stworzonych na potrzeby tego konkursu, tylko przez polskich twórców. Z drugiej strony mamy podsumowanie roku 2023 i celebrujemy historie tych twórców, którzy nas urzekli, zainspirowali, porwali swoimi treściami tłumy i właśnie ich postanowiliśmy wyróżnić - przyznał Piotr Żaczko.

Finał wielkiej Fety rozgrywał się w Piekle nad Niebem, a prowadziła go Natalia Sysik. W finale konkursy znalazła się trójka finalistów, w tym Dawid Jedynak z kanału @jedynakgotuje, Martyna Chakanetsa z kanału @hvilatv i Ania Pastuszka z kanału @doschrupania. Kulinarnymi mentorami byli Basia Starecka (nakarmiona_stawecka), Foxx.gotuje i Rozkoszny, a wśród jurorów znaleźli się m.in. Red Lipstick Monster, Michał Wurszt i Kuba Grochmalski.

Było dużo emocji, bo też nie był jednego faworyta, a serca jurorów biły różnym rytmem. Uznaliśmy, że sprawiedliwa będzie punktacja, która wyłoni zwycięzcę. Ania wykonała świetną robotę, a ja jestem totalnym fanem pierogów ruskich. Uważam, że każdy z finalistów był fantastyczny, przygotował fenomenalne potrawy u zasłużył na główną wygraną - przyznał Kuba Grochmalski. Zwycięzca mógł być tylko jeden i została nim Anna Pastuszka z kanału @doschrupania, która wystartowała w kategorii "Smaki świata" i znalazła się pod opiekuńczymi skrzydłami Basi Stareckiej. Wygraną zapewniły jej pierogi polsko-włoskie z różnym nadzieniem, serowym i mięsnym.

- Jestem wzruszona i szczęśliwa, że mój przepis zdobył serca jurorów. Przygotowałam pierogi polsko-włoskie w dwóch kolorach z sosem pomidorowym. Na wielką, włoską podróż kulinarną zabiorę swoją rodzinę - przyznała zwyciężczyni Wielkiej Fety. Jej kanał na TokToku obserwuje 27 tysięcy osób, a jej pasją jest telewizja i gotowanie. Największym marzeniem Ani jest własna linia produktów, na przykład ciast lub cukiernia. Kto wie, może za jakiś czas zaprosi nas na wielkie otwarcie?

Nasi finaliści wyróżniają się wielką swobodą, fantazją i znajomość abecadła kulinarnego. To cieszy, intryguje. Kibicowałam Ani od samego początku i cieszę, że wygrała - przyznała Basia Starecka.

Jednym z gości Wielkiej Fety z TikTokiem był duet, Men with the pot, których kulinarne treści zdobyły niemal 170 milionów wyświetleń. Na czym polega ich fenomen? - Już z pierwszym naszym filmikiem nasza popularność eksplodował i nabrała tempa. Gotujemy w terenie i zwracam uwagę na efekty wizualne, ale równie istotny jest ASMR - powiedzieli twórcy, którzy na co dzień mieszkają w Irlandii. O muzyczną oprawę wieczoru zadbała Blanka Stajkow, która swoją piosenką Solo pobiła TikTokowe rekordy. Po zakończonym występie na scenie pojawił się przedstawiciel Warner Music Poland, który wręczył wokalistce diamentową płytę i Piotr Żaczko, szef komunikacji TikToka w Europie Centralnej. - Dziękuję TikTok za wielkie wsparcie. To przez was i dzięki wam cała Bejba. Jesteście wielką częścią tego sukces. Dziękuję Warner Music Poland za to, że tak mocno we mnie wierzycie i moim fanom, którzy wspierają mnie każdego dnia - przyznała zaskoczona i wzruszona wokalistka, której "Bejba" zdobyła okrągły bilion wyświetleń na TikToku.

Jakie były tegoroczne trendy? Jakie treści, twórcy i filmiki zyskały największą popularność i inspirowały użytkowników na platformie w 2023 roku? W ramach Podsumowania Roku na TikToku uhonorowane zostały treści w 7 kategoriach: ForYouFaves, ThePlaylist, Breakthrough Stars, The Hitmakers, Loved by Locals oraz Learn on TikTok i Only on TikTok, które zaprezentował prowadzący, Michał Dziedzic. Dowiedzieliśmy się, że można zaprzyjaźnić się z gęsią, relaksować się przyjemnymi dźwiękami ASMR, a do tego gotowaliśmy oznaczając filmy hashtagiem #FoodTok. Śpiewaliśmy razem z Blanką "Solo!" i #bejba, jak również nie mogliśmy przestać też myśleć o Imperium Rzymskim i nazywać się #bambik-iem, przy okazji obserwując jak rosną biznesy małych i średnich firm.

W kategorii ForYouFaves wyróżniono: 1. Franekbielak_art - utalentowany rysownik, który przyciąga uwagę wzroku, jak i słuchu. 2. kameranadnie - twórca, który w wyjątkowy sposób, szczególnie dźwiękowo inspiruje do uprawiania hobby, jakim jest wędkarstwo. 3. loczniki - znani na całym świecie twórcy, którzy naśladują ruch postaci ze znanej gry w codziennych sytuacjach. 4. klaudialeclerc - popularny na całym świecie #ASMR. Hashtag ten zebrał łącznie ponad bilion wyświetleń! 5. twinsstyle - jedni z najbardziej rozpoznawalnych braci bliźniaków na świecie, którzy globalne trendy przetwarzają i miksują na nowo. W kategorii ThePlaylist wyróżniono: 1. Czułe słowa (Oh My Oh) - to utwór zespołu Piękni i Młodzi, który użytkownicy wykorzystywali w najróżniejszych treściach, które wprawiały społeczność w rytm muzyki z pogranicza disco polo! 2. Blacha 2115 (blacha2115_) - "Juli Juli" to piosenka o poszukiwaniu miłości członkowie społeczności wykonywali charakterystyczny ruch biodrami z napiętymi bicepsami, który stał się trendem na polskim TikToku.

3. Mortal & Jonatan (mortalcioyt) - utwór "Kinderki" był wielokrotnie miksowany, w tysiącach różnorodnych nawiązań do codziennych sytuacji, w których użytkownicy mieli okazję wykazać się nielada pomysłowością Trzecia kategoria Breakthrough Stars należała do przełomowych twórców, artystów i celebrytów, którzy wzbili się na szczyty popularności, a wśród nich królowały treści: 1. prawomarcina - Marcin Kruszewski otrzymał wyróżnienie TikTokera roku! Jego liczne porady prawne dały odpowiedzi członkom społeczności na trudne pytania, na które ciężko znaleźć odpowiedź. 2. marzeniaimarek.yt - Marzena i Marek to małżeństwo, które pokazuje jak w prosty i przyjemny sposób można przygotowywać posiłki. Obecnie na platformie mają niemalże 20 milionów polubień i ta liczba szybko rośnie!

3. programista_na_froncie - czy można zostać doradcą w wojskowym hełmie mówiąc o technologiach? Ależ owszem. Patryk jest przykładem tego, że w przewrotny sposób można tłumaczyć czym jest światłowód i w jakie gry warto grać.

4. sylviafitness - Sylwia Szostak, trenerka fitness, a prywatnie żona Akopa Szostaka na swoim profilu w niezwykle zabawny sposób pokazuje codzienne życie z mężem w otoczeniu ćwiczeń i dobrego samopoczucia. 5. ewa.masterchef - Ewa Szczęsna, mieszkająca na co dzień we Włoszech uczestniczka 7. edycji polskiego MasterChefa zawładnęła TikTokiem przygotowując przepyszne potrawy z całego świata, dzieląc się pasją i miłością do gotowania. Kategorią The Hitmakers zawładnęli: 1.Marcin [@marcin. music] 2.Blanka [@blikeblanka] 3.Tribbs [@tribbs_music] 4.Doda [@doda] 5.SzymuśGrzybuś [@grzybowyszymon] Wśród małych lokalnych form prym wiodły: 1.@yope_soap - firma tworząca ekologiczne kosmetyki, która nie tylko wie, jak zadbać o planetę tworząc swoje produkty, ale także jak prowadzić swój profil na TikToku. 2.@meblebrewczak - lokalna firma z sektora projektowania mebli na wymiar, która stała się dzięki TikTokowi liderem w swoim segmencie.

3. @pani. karmelarz - manufaktura, w której tworzone są cukierki, lizaki, popcorn i wiele różnych słodkości. 4. @slodkiwosk - Największa firma w Polsce rękodzielniczych sojowych świec dekoracyjnych. 5. @naoko - lokalna firma odzieżowa, która tworzy modę inspirowaną światem. NAOKO w języku japońskim oznacza szczęście i szczerość. W edukacji, czyli Learn Tik Tok wyróżniono: 1. @pani.etykieta - pani etykieta wskażuje, jakie są najczęstsze błędy savoir-vivre popełniane m.in. podczas podróży pociągiem. 2. @olaszkolda - jeśli szukasz tutorialu na najlepsze uczesanie czy wieczorną imprezę, na tym profilu znajdziesz wszystkie odpowiedzi! 3. lostreadingsoul - polska #BookTokerka, która ułatwi znalezienie najlepszej książki na każdą okazję. 4. @doktor_z_tiktoka - Konrad Skotnicki - w niezwykle angażujący sposób opowiada o fizyce, chemii kosmosie i jak wyginęły banany.

5. @adam_mirek - ekspert inżynierii biomedycznej, który promuje naukę na TikToku, odpowiadając na najbardziej nurtujące pytania w bardzo przystępny sposób.

Wśród społeczności TikToka znaleźli się również ci, którzy przesuwali granice swojej kreatywności, dzieląc się swoim mikroświatem z użytkownikami największej społeczności w świecie social mediów. 1. filmzlektorem - Piotr Tarsa jest rozpoznawalnym lektorem, który na swoim kanale prezentuje ciekawostki związane z jego zawodem, tłumaczy zawiłości związane z produkcją filmową, a także poprawnością językową. 2. Natalia Sisik - kojarzycie "News na dziś!" - Natalia to wzór dziennikarstwa tiktokowego - jest zawsze na bieżąco zarówno z przełomowymi informacjami na dany dzień, jak i relacjonuje kluczowe wydarzenia! 3. norekkuba - jak wykorzystywać efekty w zabawny i kreatywny sposób? Kuba wraz z ze swoją dziewczyną mogą tworzyć na ten temat tutoriale, bo są w tym naprawdę dobrze! 4. Dominik Hycner - jak tworzyć wciągające video w trybie macro i hyperlapse? Dominik łączy te dwa elementy na tyle, że nie można oderwać od nich wzroku.

5. dekoratorwnetrzeumysłu - last but not least! Największe odkrycie polskiego TikToka - gęś Pipa to najlepsza przyjaciółka, która niczym udomowione zwierzę jest towarzyszem Dekoratora, a na kanale prezentują zabawne codzienne sytuacje. Gęś stała się na tyle popularna, że maskotkę można było kupić praktycznie na każdym straganie. Jest to też przykład na to jak świat cyfrowy przenika do rzeczywistego. Podsumowanie roku z TikTokiem świętowali znani i lubiani twórcy internetowi, wokaliści i celebryci w tym m.in. Honorata Skarbek, Natalia Nykiel czy Marcelina Leszczak. autor: AKPA. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Wideo NaM - Podlaskie ligawki