„Rolnik szuka żony 10” odcinek 4. - co się wydarzy? Sceny zazdrości, faworyzowanie i losowanie pokoi! Zapowiada się ostra rywalizacja

Artur przygotował dla dziewczyn dwa pokoje - jak przyzna w rozmowie z Martą Manowską jednoosobowy pokój otrzyma jego obecna faworytka. Ola zrobi na nim olbrzymie wrażenie!

Jak wysiadła z auta to poczułem takie delikatne zauroczenie. Bardzo ładnie wyglądała, wstrząsnęło mną troszkę. Dzisiaj jak do mnie przyjechała to zaplusowała i poczułem do niej sympatię