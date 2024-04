„Sanatorium miłości 6”. Maria Luiza ze szczegółami o śmierci swojego męża. Tej rozmowy nie pokazali w telewizji

Teraz na oficjalnym Facebooku programu pojawiła się niewyemitowana w telewizji dalsza część szczerej rozmowy Marii Luizy z Martą Manowską, w której ta ze szczegółami opowiada o tym, jak zginął jej mąż.

To było tak, że mąż wyjechał zagranicę na parę dni, dostaję telefon [...] to było przed dwudziestą. Odbieram telefon i mówią mi, że mój mąż nie żyje. Ja tego w ogóle nie przyjmowałam do wiadomości długo. Przyjechali moi rodzice, córka była w tym momencie w Warszawie, bo studiowała w Warszawie. Pamiętam moment w kościele i potem pamiętam cmentarz. Mnóstwo ludzi, naprawdę mnóstwo ludzi i wszyscy na mnie patrzyli, a ja mówię „co ja tu robię w ogóle” - wyznała Maria Luiza.