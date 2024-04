„Sanatorium miłości 6” odcinek 6. Teodozja i Ryszard opuszczają program! Znamy powody! Andrzej zzielenieje z zazdrości?

Ryszard skwituje jej wypowiedź krótko: - Wyjęła mi z ust to co chciałem powiedzieć.

Być może tak… ponieważ podczas pierwszej grupowej aktywności tego dnia, jaką będą zawody sportowe w parach, wybierze Ryszarda jako kompana. Rywalizacja odbędzie się pod czujnym okiem specjalnych gości – na jeden dzień do „Sanatorium miłości” zawitają Ania i Józek z V edycji serii. To nie koniec niespodzianek, ponieważ zwycięska para wybierze się na wyjątkową randkę do ekskluzywnego hotelu. Rozgrywka będzie nie tyle opierała się na sprawności sportowej co na zaufaniu i współpracy, a w tym najlepsi okażą się właśnie Teodozja i Ryszard.