„Sanatorium miłości 6”. Ryszard i Teodozja żegnają się z programem!? Co się stało?

Ryszard i Teodozja opuszczają „Sanatorium miłości 6”?

Najnowsza edycja „Sanatorium miłości” zbliża się do półmetka. Już w najbliższą niedzielę o 21:20 widzowie będą mieli okazję zobaczyć najnowszy odcinek 6. edycji randkowego show dla seniorów, w którym z pewnością będzie się działo! Na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawiła się właśnie zapowiedź zdradzająca co nie co na temat tego, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Opis zamieszczony przy filmiku brzmi jednak co najmniej zaskakująco!