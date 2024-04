„Sanatorium miłości 6” odcinek 7. Maria Luiza opuści program?!? Czegoś takiego jeszcze nie było! Redakcja Telemagazyn

Wygląda na to, że w 7. odcinku programu „Sanatorium miłości 6” czekają nas przełomowe wydarzenia i coś, co jeszcze się nie zdarzyło. Według zapowiedzi, jaką udostępniła Telewizja Polska, z programem na własne życzenie pożegna się Maria Luiza! Co dalej z Majką? Ktoś nowy zajmie jej miejsce?