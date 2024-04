„Sanatorium miłości 6” odcinek 6. Janina chce iść przez życie z Tadeuszem! Teodozja zachwycona Ryszardem!

Anna i Józek wracają do „Sanatorium miłości”!

Zaloty Zygmunta

Zygmunt postanowił rozpocząć dzień od... zalotów! Czy uda mu się zdobyć serce Eli? Oj, łatwo nie będzie! Z kolei Maria odwiedziła Ryszarda i zaczęła rozmawiać o... ich wspólnej przyszłości! Mężczyzna był tym jednocześnie zaskoczony i zażenowany. Ryszard jest bardziej zainteresowany Teodozją. Za to Maria Luiza nie może przestać myśleć o mężczyźnie, którego poznała jeszcze przed programem. Widać, że jej serce jest zajęte, a nikt z programu nie jest w stanie zapełnić jej pustki w sercu. Małgorzata ją dosadnie podsumowała:

Niezręczne sytuacje

Później doszło do konfrontacji Andrzeja z Teodozją. Mężczyzna chce być z nią w parze, ale kobieta odpowiedziała tylko: pomyślę. Z kolei Ela chciała sparować się z Ryszardem, a mężczyzna - któremu kompletnie nie podoba się Elżbieta - zachował się podobnie, jak Teodozja, mówiąc, że wszystko przemyśli.

Anna i Józek wracają do „Sanatorium miłości”!

Następnie w programie pojawili się Józef oraz Anna z poprzednich edycji „Sanatorium miłości”. Zorganizowali kuracjuszom zajęcia sportowe. I tutaj doszło do zgrzytu, bowiem uczestnicy musieli dobrać się w pary i tutaj... Teodozja ponownie zignorowała Andrzeja, wybierając Ryszarda. Z Andrzejem postanowiła grać Ela. Było o co walczyć, bowiem nagrodą był prywatny wyjazd. Zwycięzcami okazali się Teodozja oraz Ryszard.

Jesteśmy już na półmetku 6. edycji „Sanatorium miłości”. Już w najnowszym odcinku na widzów czeka niemała niespodzianka. Ryszard i Teodozja mocno się do siebie zbliżą i nieoczekiwanie opuszczą ekipę…

Walka ze słabościami

Zawsze warto zmierzyć się ze swoimi bólami i słabościami. To było kolejne zadanie, z którym zmierzyli się uczestnicy „Sanatorium miłości”. Ból, bieda, brak czasu dla rodziny, nieudane związki, samotność - to wszystko są rzeczy, które trapią kuracjuszy. W rozmowie z Martą Manowską Janina opowiedziała o swojej relacji z Tadeuszem. Padły ważne słowa:

Czuję, że razem pójdziemy za rękę w tą starość. Tak bym chciała - powiedziała wzruszona Janina.

Wieczorem Andrzej był wyraźnie rozżalony tym, jak potraktowała go Teodozja. Wprost uważa, że wymieniła go jak rękawiczki. Nawet go nie poinformowała, że właśnie wyjeżdża z Ryszardem. Później Teodozja wprost wyznała, że nie ma w programie innej osoby niż Ryszard, z którą chciałaby tutaj być!