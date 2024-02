Syn Franciszka Pieczki to skóra zdjęta z ojca! Zobaczcie, jak wygląda Piotr Pieczka

Franciszek Pieczka był legendą kina i teatru

Odszedł w wieku 94 lat wybitny aktor i skromny człowiek. Doczekał się dwójki dzieci: syna Piotra oraz córki Ilony, a także trójki wnuków: Adka, Aleksa oraz Alicji, która studiowała produkcję na Warszawskiej Szkoły Filmowej. To właśnie w krótkometrażowym filmie „Hańba”, przy którym Alicja Pieczka pracowała, jej dziadek zagrał swoją ostatnią rolę. Teraz Alicja Pieczka szykuje się do wyprodukowania filmu fabularnego o swoim dziadku .

Dla Franciszka Pieczki to nie kariera i pieniądze, a rodzina i najbliżsi byli na pierwszym miejscu. Nigdy tego nie krył i wielokrotnie podkreślał swoją miłość do nich! Wybitny aktor po raz ostatni…

Premiera książki „Franciszek Pieczka. Portret intymny”

Ta książka nie mogła być inna. Czytając ją będziecie wędrowali intymnymi śladami Franciszka. Ścieżkami, które zaprowadzą was do hardego synka ze Śląska. Człowieka, który w swoim długim życiu tak niewielu do siebie dopuścił, ale przecież każdego szanował - pisze autorka na pierwszych stronach książki.

Każdy z nas przyszedł tu dziś dla pana Franciszka, z miłości do tego człowieka, który był i nadal jest dla nas niekwestionowanym autorytetem. Kimś takim, kto nigdy nie zdradził siebie. Nigdy nie zdradził swoich wartości: Bóg, rodzina, honor i ojczyzna. Takim, który pokazuje nam współczesnym, którzy tak się potykamy o własne nogi i własne małości, że takie mądre, dobre, głęboko przeżyte życie po prostu jest możliwe. On nam to pokazuje. Dzięki rodzinie pana Franciszka, w pewnym momencie trzymałam na kolanach całego życie Franciszka i to było poruszające. Ta rodzina jest niezwykła - mówi Katarzyna Stoparczyk.

