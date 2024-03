Tak mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Sto komnat, własne duchy i zabytkowe skarby w każdym zakątku! Jest na bogato?

Kim jest Jan Lubomirski-Lanckoroński

W Polsce tytuły szlacheckie zniesiono jeszcze w 1921 r. mocą Konstytucji marcowej, jednak sentyment wśród rodaków do wspomnianych nie słabnie. Tytułu używa również Jan Lubomirski-Lanckoroński, który dał się poznać szerszemu gronu odbiorców za sprawą związku z córką Jana Kulczyka, Dominiką. Para w 2001 r. pobrała się, doczekała się dwójki dzieci, jednak relacja rozpadła się - do rozwodu doszło w 2013 r. Drugą żoną księcia została w 2020 r. hrabianka Helena Mańkowska, która po ślubie przyjęła nazwisko męża. Owocem miłości pary jest Elisabeth, która przyszła na świat w październiku 2020 roku. Co ciekawe, podczas rozmowy z VIVĄ! Lubomirski-Lanckoroński wyznał, że... jest spokrewniony z żoną.

Jak mieszka Jan Lubomirski-Lanckoroński

Wybudowany w stylu neorenesansowym zamek, w którym mieszka książę Lubomirski-Lanckoroński wraz z rodziną, posiada ponad 100 pokoi, z okien których rozpościera się widok na 10-hektarowy park rozciągający się wokół posiadłości. Jadalnia, pokaźna sala balowa, pokój telewizyjny - do wyboru, do koloru. Wnętrza wypełniają nie tylko dzieła sztuki i liczne pamiątki. Jak wyznał sam książę, w zamku grasują również... duchy. Jednym z nich ma być duch hrabianki należącej do rodu von Waldow, pojawiać się mają także duchy przodków, wuja i ciotki - Stanisława Lubomirskiego oraz Izabeli Lubomirskiej. - Oni chyba mają swoją rozpiskę i według niej straszą, głównie na siebie krzycząc, choć my uważamy, że to na nas. Ktoś straszy na wieży, ktoś w lochach - wspominał na łamach Faktu.