To on jest wielką miłością Otylii Jędrzejczak. Przystojny koszykarz jest od niej sporo młodszy!

Od kiedy para się ze sobą związała, doczekała się dwójki dzieci - urodzonej w 2017 roku córki Marceliny oraz syna Grzegorza, który na świat przyszedł dwa lata później. Mimo tego, że Otylia Jędrzejczak i Rafał Przybyła tworzą zgodną i szczęśliwą rodzinę, nie zdecydowali się wziąć ślubu. Dlaczego? Na to pytanie Otylia Jędrzejczak odpowiedziała w rozmowie z Plejadą w 2020 roku:

Ślub nie jest mi potrzebny do szczęścia. Za dużo kosztuje! (śmiech). [...] Nie mam ochoty, żeby moi rodzice wyprawiali mi weselisko. Jeżeli będę je wyprawiała, to chcę wyprawić je sama. Jeżeli mam być szczera, nie jest mi to dzisiaj potrzebne do szczęścia.