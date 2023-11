„Twoja twarz brzmi znajomo 19” FINAŁ. Kuba Szmajkowski wielkim zwycięzcą programu! Jako George Michael nie miał sobie równych!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z FINAŁU „TTBZ 19”

Program rozpoczął się od występu finałowej czwórki. Ewelina, Marcin, Nick i Kuba zaśpiewali utwór „Sway” jako zespół ślicznotek z The Pussycat Dolls.

Walkę o podium rozpoczął Marcin Januszkiewicz. Na finał wybrał utwór Elvisa Presleya, który był jednym z ostatnich w jego życiu. Marcin, śpiewając „Unchained Melody” kolejny już raz pokazał wyjątkową artystyczną wrażliwość. Jego budowanie roli to coś więcej niż nauka słów i ruchów, czemu dał dowód, tym właśnie Elvisem.

Przede wszystkim to jest bardzo wzruszające, że Elvis tak się żegnał ze sceną. To jest dla mnie niesamowite i to gdzieś na mnie tak działa. Mam nadzieję, że to nie jest twój koniec, tylko wręcz przeciwnie, że to jest twój początek. Tego ci właśnie życzę. Jesteś niezwykle utalentowany. Cieszę się, że mogłem cię tutaj obserwować i podziwiać. Jestem twoim fanem – podsumował szczerze Paweł Domagała.