Złote Globy 2024 WYNIKI. Przedziwne kreacje i Bradley Cooper z mamą! Tak w Hollywood przyznano nagrody filmowe!

Czym są Złote Globy?

Złote Globy 2024 WYNIKI

NAJLEPSZA PIOSENKA

Addicted to Romance - „She Came to Me”

Dance the Night - „Barbie”

I’m Just Ken - „Barbie”

Peaches - „Super Mario Bros. Film”

Road to Freedom - „Rustin”

What Was I Made For? - „Barbie”

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY

„Anatomia upadku”

„Io capitano”

„Poprzednie życie”

„Śnieżne bractwo”

„Strefa interesów”

„Opadające liście”

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

„Chłopiec i czapla”

„Między nami żywiołami”

„Spider-Man: Poprzez multiwersum”

„Super Mario Bros. Film”

„Suzume”

„Życzenie”

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE

„Barbie”

„Strażnicy Galaktyki Volume 3”

„John Wick 4”

„Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One”

„Oppenheimer”

„Spider-Man: Poprzez multiwersum”

„Super Mario Bros. Film”

„Taylor Swift: The Eras Tour”

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

„1923”

„The Crown”

„Dyplomatka”

„The Last of Us”

„The Morning Show”

„Sukcesja”

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Brian Cox - „Sukcesja”

Kieran Culkin - „Sukcesja”

Gary Oldman - „Kulawe konie”

Pedro Pascal - „The Last of Us”

Jeremy Strong - „Sukcesja”

Dominic West - „The Crown”