„Złoty chłopak” odcinek 167. Czarne chmury nad Korhanami i... porwaną Seyran! Sehmuz wprawia Halisa w osłupienie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Streszczenie 167. odcinka „Złoty chłopak”:

Halis jest zadowolony z wnuka. Jego projekty są dobre, ale stać go na więcej. Kazim porywa Seyran. Ferit udaje przed dziadkiem, że już mu na niej nie zależy, ale każe Abidinowi szukać dziewczyny. Suna boi się, że ojciec skrzywdzi Seyran. Kłóci się z mężem o Nukhet. Sehmuz przychodzi do Halisa prosić o rękę Nukhet. Chce go tym wyprowadzić z równowagi. Ferit ma pretensje do ojca o to, jak ten potraktował Gülgün.